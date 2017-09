10 Jahre Cabriobad Senden - 200.000 Badegäste jährlich

Es ist Wochenende! Und ihre Freizeit nutzen Kinder und Jugendliche im Kreis Coesfeld aus - für viele steht "Schwimmen gehen" auf dem Programm. In Senden gehen Wasserratten dazu seit 10 Jahren ins Cabrio-Bad. Beim Jubiläum heute schaut das Bad-Team nach vorne. Um attraktiv zu bleiben, muss sich das Bad künftig verändern. Studenten eines Berufskollegs untersuchen deshalb aktuell, was sich im Cabrio-Bad ändern soll. Sie sie haben Umfragen unter Badegästen und unter Sendenern durchgeführt. Ein Thema ist dabei zum Beispiel die Busanbindung an den Park. Kinder und Jugendliche von außerhalb haben es schwer, mit dem Bus zum Bad zu kommen - dazu gehört ein ordentlicher Fußmarsch. Ansonsten geht es um die Zukunft des Bades: Was wollen die Menschen? Noch mehr Spaß-Bereiche für Kinder? Einen Gesundheitsbereich zum Entspannen? Oder vielleicht mehr für Sport? Mit langen Wasser-Becken und kühlendem Wasser. Ergebnisse der Studenten soll es Anfang des kommenden Jahres geben. Heute steht aber erstmal das Jubiläum. Um 18 Uhr startet die Feier am Bad.