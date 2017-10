100 Dülmener informieren sich über Wohngebietspläne im Bereich "Alte Badeanstalt"

Entlang der Straße "Alte Badeanstalt" in Dülmen soll ein Neubaugebiet entstehen. Auf dem Streifen hinter Aldi, den Autohäusern und Mc Donalds sind rund 50 Baugrundstücke geplant. Bei einem Treffen haben sich rund 100 Dülmener ein Bild von den Plänen gemacht. Überwiegend sollen Einzel- und Doppelhäuser entstehen, aber auch einige Mehrfamilienhäuser. Ein Grüngürtel soll sich durch das Wohngebiet ziehen und Kinder toben künftig auf einem Spielplatz. Den Dülmenern war bei dem Treffen unter anderem wichtig, dass die Stadt den Lärmschutz berücksichtig und es in dem Wohngebiet auch genügend Platz zum Parken gibt. Auf der RKK Facebook-Seite kritisieren Dülmener außerdem, dass der Tiberbach in einem Rohr unter der Erde verschwinden soll. Die Stadt sagt: An der Stelle sei der Bach nie mehr als ein Rinnsal. Außerdem liege er tief und die steile Böschung wäre zum Beispiel eine Gefahr für Kinder. Deshalb hätten sich die Planer entschieden den Bach unterirdisch durch ein Rohr zu führen.