1000 Sandsäcke gegen Hochwasser für Osterwick

Bei der Frühlingssonne in diesen Tagen denkt kaum einer an Hochwasser. Die Feuerwehr in Osterwick allerdings schon. Denn sie erwartet heute Mittag einen großen Lastwagen, der 1000 befüllte Sandsäcke bringt. Sie sind Baustein für den umfassenden Hochwasserschutz in der Gemeinde. Nach einem verheerenden Starkregen im vergangenen Sommer wollen Berthold Becker und seine Feuerwehrkollegen in Osterwick künftig vorbereitet sein. Die Sandsäcke sollen mindestens 10 Jahre halten. Spezielle Einsatzkleidung für Hochwasser hat die Feuerwehr schon. Die Gemeinde will zudem noch eine spezielle Schmutzwasserpumpe kaufen, die nicht so schnell schlapp macht.