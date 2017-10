1304 Unterschriften der Initiative gegen eine Olfener Skate-Anlage - Rat muss noch mal ran

Es ist ein heiß diskutiertes Thema in Olfen! Die geplante Skate-Anlage in der Nachbarschaft eines Friedhofs in der Stadt trifft auf unterschiedliche Meinungen. Heute hat die Initiative "ProFriedhofsruhe" dem Bürgermeister über 1300 Unterschriften übergeben. Die prüft die Verwaltung jetzt noch danach, ob Olfener möglicherweise doppelt unterschrieben haben oder einige vielleicht garnicht wahlberechtigt sind. Reicht es, muss sich der Rat in den kommenden Wochen noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Die Gegner der Skate-Anlage kritisieren, dass die Friedhofsruhe durch den Lärm einer Skate-Anlage in Gefahr ist. Befürworter sagen, dass eine solche Skate-Anlage heutzutage kein großer Lärm-Auslöser mehr sei. Noch in diesem Jahr soll der Rat über das Thema entscheiden.