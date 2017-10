1,5 Tonnen Möhren auf der Straße in Olfen

Hier und da sehen Sie in Olfen auf der Eversumer Straße heute Vormittag noch orangene Flecken... Eine Hinterlassenschaft eines Möhren-Unfalls eines Landwirts... Das ist wirklich ärgerlich gewesen heute Morgen! Überall im Kreis Coesfeld sind Landwirte unterwegs und mit der Ernte beschäftigt. Und sie ernten gerade auch Möhren. Und dann das: In Höhe des Gutes Eversum löste sich von einem Anhänger eines Traktors ein Riegel und 1,5 Tonnen Möhren verteilten sich auf der Straße!!! Das ist vielleicht ein Bild gewesen. Die Polizei hat die Möhren-Unfall-Stelle gesichert. Das ganze hat heute Vormittag zu leichten Problemen auf der Eversumer Straße geführt. Der Landwirt musste seine Möhrchen wieder aufsammeln. Das ist aber ziemlich zügig über die Bühne gegangen. Landwirte haben da ja so ihre Tricks und nicht umsonst große Maschinen. Bis auf ein paar Rest-Möhren am Straßenrand ist die Eversumer Straße jetzt wieder frei.