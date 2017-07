18jährige Lea Bagert aus Dülmen geht nach Tansania

Klasse Sache: Eine von uns – aus dem Kreis Coesfeld unterstützt als Freiwillige ein Projekt in Tansania in Afrika. Heute macht sich Lea Bagert aus der Dülmener Bauerschaft Weddern auf den Weg dahin. Sie engagiert sich über den Freiwilligendienst des Bistums Münster. Viele bunte Geschichten von ehemaligen Freiwilligen haben sie neugierig auf die fremde Kultur gemacht. Als Lehrerin unterrichtet die Abiturientin ein Jahr lang Kinder in Tansania. Das Unterrichten ist der Dülmenerin nicht fremd – sie hat sich hier schon in der Flüchtlingshilfe als Deutschlehrerin engagiert. Die Projekte, in denen sich Freiwillige engagieren unterstützt das Bistum Münster durch Spenden: Bistumskasse Münster, IBAN DE29400602650002000100, BIC GENODEM1DKM, Verwendungszweck 2211.02.42261