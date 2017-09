19 Drogen-Festnahmen im Park Engelenschanze in Münster

Auf dem Weg zur Arbeit oder zum Shoppen in Münster laufen viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld über die Windhorststraße vom Bahnhof in die Innenstadt. Dabei kommen Sie an dem Park am Parkhaus Engelenschanze vorbei. Hier hat die Polizei am Nachmittag einen mutmaßlichen Cannabis-Händler festgenommen. Es ist bereits die 19. Festnahme an diesem Ort in den vergangenen Wochen - der Polizei gelingt es dort aktuell immer wieder, mögliche Drogen-dealer aus dem Verkehr zu ziehen. Teilweise haben die Ermittler verdächtige Menschen schon seit Monaten oder Jahren im Blick, jetzt haben sie genug Beweise gesammelt, um sie festzunehmen. Der Park an der Engelenschanze gilt als Schwerpunkt des Drogenhandels in Münster - häufig finden die Ermittler hier Tütchen mit Cannabis in den Taschen der Festgenommenen.