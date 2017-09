23 Drogen-Händler im Engelenschanzen-Park festgenommen

Das ist eine absolute Erfolgsserie der Polizei zur Zeit in Münster. Im Kampf gegen die Drogen-Kriminalität bei uns im Münsterland sind ihr am Nachmittag im Engelenschanzenpark erneut vier mutmaßliche Dealer ins Netz gegangen. Drei von ihnen müssen sich heute noch vor dem Richter verantworten. Damit steigt die Zahl der festgenommenen mutmaßlichen Drogen-Händler, die die Polizei hier im Park in den vergangenen Wochen schnappen konnte auf 23! Es laufe hier aktuell wie am Schnürchen, weil die Ermittler genug Beweise gesammelt haben und nach monatelangen Ermittlungen endlich zuschlagen können.