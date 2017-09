3D-Drucker auf dem Vormarsch - Projektteam will Unternehmer im Kreis unterstützen

Das klingt völlig verrückt! Aber es gibt sie wirklich: Künftig sollen 3D-Drucker Ihnen zuhause Nudeln ausdrucken, wenn Sie beispielsweise vergessen haben, sie einzukaufen. Die Wirtschaftsförderung des Kreises Coesfeld und die Fachhochschule Münster haben das Projekt heute in Coesfeld vorgestellt. Durch diese neue Technologie geraten Betriebe im Kreis Coesfeld unter Druck, weiß das Projekt-Team. Sie beraten die Unternehmen, wie sie den 3D-Drucker sinnvoll in ihr Unternehmen einbauen können und geben Tipps für neue Konzepte, um trotz der neuen Technik weiterhin Geld verdienen zu können. Das Ganze will das Projekt-Team bei uns im Kreis Coesfeld neun Monate lang testen.