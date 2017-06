40 Jahre Karthäuser Werkstätten - Jubiläumsfeier Ende des Monats

Ein "Mensch-Ärger-Dich-Nicht"-Spiel haben viele Menschen im Kreis Coesfeld zuhause - viele besitzen aber sogar eines aus Holz, das in den Karthäuser Werkstätten hier im Kreis Coesfeld hergestellt wurde. Seit 40 Jahren arbeiten hier Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammen. Jetzt feiern die Werkstätten Jubiläum! Behinderte Menschen in die Arbeit mit einzubinden habe sich bewährt, sagt Werkstattleiter Christoph Löwens - in den vergangenen 40 Jahren sei hier etwas außergewöhnliches zusammengewachsen. Ende des Monats findet die Jubiläumsfeier statt. In den Werkstätten stellen behinderte Menschen unter anderem Holz-, Metall- und Stoff-Produkte her.