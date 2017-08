4000 Strohballen brennen in Coesfelder Bauerschaft Flamschen

Sie sehen heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit über die B 474 in Coesfeld ein großes Feuer in Flamschen. 4000 Strohballen brennen. Kurz nach Mitternacht hatte die Feuerwehr den Alarm bekommen. Einsatzleiter Richard Schulze-Holthausen von der Feuerwehr ist mit 55 Kollegen vor Ort. Er lässt die Ballen kontrolliert abbrennen. Die Ballen seien zu groß gepresst um sie mit Wasser zu löschen. Es habe sich zu viel Hitze in ihnen gesammelt. Es würde zu viel Wasser benötigt um die Strohballen zu löschen. Das würde Tage dauern. Neben den Strohballen ist auch ein Anhänger in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt. Sobald es möglich ist, wollen sich Spezialisten der Polizei die Brandstelle anschauen, um nach der Ursache zu forschen.