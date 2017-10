5 Prozent der Kinder im Kreis sind zu dick

Was nimmt Ihr Kind heute mit zur Schule? Einen Apfel? Ein gesundes belegtes Brot? Richtig so! Ein gesundes Frühstück ist wichtig, damit Kinder im Kreis fit und gesund bleiben. In vielen Frühstücksboxen sind allerdings Schokoriegel und anderer Süßkram - das macht dick! Fünf Prozent der Kinder im Grundschulalter im Kreis Coesfeld sind übergewichtig. Um gegenzusteuern, setzen sich Kinderärzte und Ernährungsberater für ein Unterrichtsfach "Ernährung" ein. Teilweise gibt es das schon wie an der Mauritiusschule in Nordkirchen. Und im Coesfelder Heriburg Gymnasium im Bio- und Sportunterricht. Die Experten fordern das für alle Grundschulen im Kreis.