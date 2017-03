500 Unterschriften gegen Sekundarschule in Dülmen gesammelt

Gerade mal ein paar Tage ist die Unterschriften-Aktion gegen eine Sekundarschule in Dülmen alt - und schon hat das Aktionsbündnis aus Haupt- und Realschul-Eltern über 500 Unterschriften für ein Brgerbegehren zusammen. Heute geht es auf dem Dülmener Wochenmarkt in die nächste Sammelrunde. Die Eltern der Kardinal-von-Galen-Haupschule und der Hermann-Leeser-Realschule sind mit dem bisherigen Schulsystem zufrieden und wehren sich dagegen, dass die Stadt beide Schulen zu einer Sekundarschule verschmelzen will. Die Stadt will damit auf sinkende Schülerzahlen reagieren.