A 1 nach Unfall am Nachmittag weiterhin nur einspurig befahrbar

Es staut sich auf der Autobahn 1 zwischen Münster-Nord und dem Kreuz Münster-Süd. Hier ist nur eine Fahrspur frei und das ist ein regelrechtes Nadelöhr. Ein Unfall am Montag Nachmittag klingt noch immer nach. Eigentlich sollte die Fahrbahn schon wieder komplett frei sein, aber es stehtn viele Absperrzäune an der Autobahn und die müssen erst einmal alle weg. Erst wenn die Fahrbahn komplett leergeräumt ist, dürfen Autos und Lastwagen wieder über alle Fahrspuren fahren. Das hat die Polizei gerade gesagt. Wie lange das dauert, will sie nicht mehr abschätzen. Gerade jetzt im Berufsverkehr sei das schwierig, weil sich zu viele Fahrer dann darauf verlassen und dann doch im Stau landen würden. Die Geduldsprobe auf der Autobahn 1 geht weiter.

16 Stunden war die Autobahn komplett zu. Es ging weder vor noch zurück. 2000 Menschen mussten stundenlang warten. Erst am Abend leitete die Polizei sie über den Rastplatz. Immerhin gab es von der Feuerwehr etwas zu trinken und Snacks. Am frühen Nachmittag war ein Tanklaster auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt. Radio Kiepenkerl hält Sie weiter auf dem Laufenden.