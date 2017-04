A 1 nach Unfall einspurig befahrbar

Nehmen Sie sich heute Morgen etwas mehr Zeit für Ihren Weg zur Arbeit durch das Kreuz Münster-Süd. Es kann länger dauern. Immerhin ist zwischen der Raststätte Münsterland West und dem Kreuz Münster-Süd in Richtung Kreis Coesfeld seit 6 Uhr zumindest eine Fahrspur wieder frei. 16 Stunden war die Autobahn in dem Abschnitt nach einem Unfall komplett gesperrt. Die Polizei geht ganz vorsichtig davon aus, dass die A 1 in dem Abschnitt gegen 7 Uhr wieder ganz frei ist. Einsatzkräfte reinigen gerade die Fahrbahn. Sie warten jetzt bis alle Lastwagen in dem gesperrten Abschnitt verschwunden sind. Die mussten hier warten. Die Polizei leitete Autofahrer am Abend über die Raststätte von der Autobahn. Gut 200 Lastwagen sind aber zu dick und zu schwer. Jetzt wecken die Einsatzkräfte die Fahrer und bitten sie weiterzufahren. 2000 Menschen saßen bis zum Abend auf der Autobahn fest. Die Feuerwehr versorgte sie mit Getränken und Snacks. Am frühen Nachmittag war ein Tanklaster auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Die beiden Fahrer wurden schwer verletzt.