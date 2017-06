A 43 Auffahrt in Dülmen nach Unfall wieder frei

Die Auffahrt zur A 43 in Dülmen in Richtung Münster ist heute Morgen wieder frei. Sie war in der Nacht stundenlang gesperrt. Bei einem Schwertransporter war um kurz vor Mitternacht ein Ölschlauch gerissen. Das schmierige Zeugs verteilte sich über die Fahrbahn. Eine Firma reparierte den Schwertransporter noch an Ort und Stelle. Nach gut drei Stunden war die Rutschgefahr gebannt und der Schwertransporter konnte weiterfahren.