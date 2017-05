A 43 ist am Wochenende bei Recklinghausen gesperrt

Viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld machen am Wochenende Ausflüge ins Ruhrgebiet. An diesem Wochenende sollten Sie allerdings mehr Zeit für die Fahrt einplanen. Die A 43 ist zwischen der Anschlussstelle Recklinghausen/Herten und dem Autobahnkreuz Recklinghausen gesperrt. Unter anderem reißen Arbeiter in dem Abschnitt eine Fußgängerbrücke ab und bereiten den sechsspurigen Ausbau der Autobahn vor. Umleitungen führen Sie aus dem Kreis Coesfeld über die A 52. Auf Ihrem Heimweg fahren Sie über die A 2. Die Arbeiten sollen Montagmorgen um 5 Uhr erledigt sein.