A 43 nach LKW-Unfall wieder frei

Mehr als 5 Stunden ist die A 43 Richtung Münster gesperrt gewesen. Gegen 19 Uhr waren die Aufräumarbeiten nach dem LKW-Unfall zwischen Marl-Nord und Haltern endlich abgeschlossen. Die Polizei gab die Autobahn in dem Bereich wieder frei. An dem verunglückten LKW war heute Mittag ein Reifen geplatzt. Er kippte um und der geladene Sand verteilte sich auf der Fahrbahn. Ursprünglich hatte die Polizei damit gerechnet, dass die Aufräumarbeiten bis in den späten Abend hinein dauern. Auch wenn es jetzt schneller ging, kam die Freigabe für viele Menschen aus dem Kreis Coesfeld zu spät. Sie standen auf dem Heimweg von der Arbeit im Ruhrgebiet im Stau und mussten Umwege nach Hause fahren.