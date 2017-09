A31 bei Holtwick: LKW im Graben, eine Fahrspur gesperrt

Es gibt aktuell Probleme für Autofahrer auf der A31 bei Holtwick Richtung Ruhrgebiet. Die Polizei hat hier eine Fahrspur gesperrt. Ein LKW ist in den Graben gerutscht. Und die Bergungsarbeiten gestalten sich schwerer als gedacht! Ein Abschleppwagen ist schon vor Ort. Und die Fahrer haben mit der Polizei schon festgestellt. Alleine schaffen wir das nicht, den mit Abfallsäcken voll beladenen LKW aus der Grube zu ziehen. Deshalb haben sie jetzt einen zweiten Kran angefordert. Der positioniert sich jetzt gleich noch an der Unfallstelle. Eine gute Nachricht gibt es für die Abschlepper aber schonmal: Sie müssen den Laderaum des LKW nicht vorher erst leer räumen. Sobald der Kran einsatzbereit ist, versucht er mit dem Abschleppwagen den LKW wieder auf die Straße zu ziehen. Autofahrer sollen in dem Bereich vorsichtig sein, sagt die Polizei.