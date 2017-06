+++ A43 gesperrt: Puten-LKW verunglückt +++

Autofahrer auf der A43 müssen heute morgen mit großen Problemen rechnen. Die Polizei hat die Autobahn in Fahrtrichtung Münster zwischen den Abfahrten Lavesum und Dülmen komplett gesperrt. Hier ist vor gut vier Stunden ein Puten-Lastwagen verunglückt! Der lange LKW ist kurz vor der Kreisgrenze von der Fahrbahn abgekommen und dann auf die Seite gekippt. Dadurch blockierten Fahrzeug und Anhänger die komplette Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Was die Unfallursache ist, ist bisher völlig unklar. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die Polizei leitet die Autofahrer aktuell an der Abfahrt Lavesum von der Autobahn! Sie empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren! Die Sperrung soll noch bis 11 Uhr dauern! Der Abschleppdienst ist gerade eingetroffen. Sie schauen sich jetzt an, wie sie den LKW am besten wieder aufrichten können. Mitarbeiter des Veterinäramtes sind ebenfalls vor Ort, denn viele Puten sind bei dem Unfall gestorben oder verletzt worden. Die Veterinäre sollen entscheiden, ob die Tiere vor der Bergung aus dem LKW geholt werden sollen oder erst danach. Denn es ist unklar, ob die Mitarbeiter die überlebenden Tiere befreien können, solange der LKW auf der Straße liegt. Sobald der LKW wieder auf seinen Rädern steht, soll er so schnell wie möglich von der Fahrbahn runter. Die Münsterstraße in Dülmen nutzen viele Autofahrer als Ausweichstrecke. Hier müssen Sie heute Vormittag ebenfalls mit Verkehrsproblemen rechnen.