Ab heute Baustelle in Ottmarsbocholt

Planen Sie in Ottmarsbocholt heute Morgen zur Sicherheit etwas mehr Zeit ein. Arbeiter richten eine neue Baustelle auf der Nordkirchener Straße ein. Sie flicken Risse und Löcher in der Fahrbahn in Höhe der Feuerwehr und der Verkehrsinsel am Ortsausgang. Der Verkehr fließt auf einer Spur an der Baustelle vorbei. Das Problem an der ganzen Sache für Sie auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule, dass Sie an Baustellenampeln warten müssen. Am kommenden Dienstag soll alles erledigt sein. Dann haben Sie wieder komplett freie Fahrt.