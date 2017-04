Ab heute Sicherheitsdienst in Dülmen unterwegs

Jugendliche und Gruppen treffen sich in den Ferien wieder an ihren Lieblingsstellen im Kreis Coesfeld. Müll, Randale und Lärm ärgern dabei immer wieder Anwohner. Damit es dazu gar nicht erst kommt, startet heute in Dülmen ein Sicherheitsdienst.

Der Sicherheitsdienst schaut überall im Stadtgebiet vorbei und nimmt sich ganz besonders die Stellen vor, die sich zu wilden Treffpunkten entwickelt haben. Dazu gehört der Schulhof der Hermann-Leeser-Realschule. Nachbarn fühlten sich immer wieder durch laute Gruppen gestört. Zu diesen Treffpunkten gehört auch der Charleville Meziere-Platz. Immer wieder liegt hier viel Müll herum und immer wieder ist etwas an den Wartehäuschen auf dem Platz kaputt. Auch das Bendix-Gelände ist ein Ziel des Sicherheitsdienstes. Bei der ersten Runde heute Abend sind Mitarbeiter des Ordnungsamtes noch dabei. Die Route des Sicherheitsdienstes ändert sich täglich. Außerdem ist das Team nie zu festen Zeiten unterwegs. Der Sicherheitsdienst ist zunächst bis Anfang November unterwegs. Dann zieht die Stadt Bilanz und überlegt, wie es weitergeht.