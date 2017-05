Ab heute Tempomessgerät an Martin Luther-Grundschule in Coesfeld

Halten Sie sich heute Morgen in der Kapuzinerstraße in Coesfeld an Tempo 30, haben Sie sich einen Smiley verdient. Alle die schneller sind, bekommen ein trauriges Gesicht zu sehen. Heute Morgen hat das Tempomessgerät in der Straße Premiere. Es soll an dem Schulweg für mehr Sicherheit sorgen.

Kinder gehen heute Morgen zu Fuß zur Martin Luther-Grundschule, oder sie radeln hin. Auf der Kapuzinerstraße gibt es viel Verkehr. Sie ist eine Durchfahrtsstraße in die Innenstadt. Es ist eine schmale Straße mit schmalen Gehwegen. Immer wieder beobachten Anwohner und Eltern, dass viele Autofahrer hier schneller unterwegs sind. Jetzt will die Stadt genaue Zahlen haben. Das Messgerät zeigt nicht nur das gefahrene Tempo an, es merkt sich die Geschwindigkeit und zählt gleichzeitig die Autofahrer. Nach gut zwei Wochen wertet die Stadt die Daten aus. Dann zeigt sich, ob hier schnell Lösungen für mehr Sicherheit her müssen.