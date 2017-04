Ab Montag weite Umwege zwischen Dülmen und Lüdinghausen

Für den Weg zwischen Dülmen und Lüdinghausen brauchen Sie bis Ende Mai deutlich länger. Der Landesbetrieb Straßenbau hat heute den nächsten Baustellenabschnitt auf der B 58 in Seppenrade vorgestellt. Ab Montag ist der Bereich zwischen Kreisverkehr und der Ampelkreuzung am Gasthaus Sträter gesperrt. Von Lüdinghausen nach Dülmen fahren Sie einen Umweg über Hiddingsel. In der Gegenrichtung, also von Dülmen nach Lüdinghausen, führt die Umleitung durch eine Baustellenampel am Kreisverkehr weiter Richtung Olfen. Wirtschaftswege, die Autofahrer gerne als Schleichwege nutzen, sperrt der Landesbetrieb. Schulbusse und der Bürgerbus sollen schon nach den Osterferien wieder durch die Baustelle fahren dürfen.