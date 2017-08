Ab morgen keine Züge auf der Strecke Coesfeld-Billerbeck-Münster

Heute Morgen fahren Sie noch mit der Baumbergbahn von Coesfeld über Billerbeck und Havixbeck nach Münster. Morgen früh ist die Strecke gesperrt. Die Bahn arbeitet am Gleisbett und verlegt Kabel für das neue elektronische Stellwerk in Mecklenbeck. Zwischen Coesfeld und Münster fahren Busse statt Züge. Am besten Sie schauen sich die Ersatzfahrpläne jetzt schon genau an. Denn die Ersatzbusse brauchen für die Strecke deutlich länger als die Züge. Von Coesfeld über Billerbeck und Havixbeck nach Münster sind Sie über eine halbe Stunde länger unterwegs. Für Coesfelder geht es schneller, wenn sie den Zug nach Dülmen nehmen und hier Richtung Coesfeld umsteigen. Eine Woche müssen Sie mit Umwegen und Ersatzbussen leben.

Den Ersatzfahrplan finden Sie HIER.