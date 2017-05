Ab morgen neue Baustelle in Ottmarsbocholt

Auf der Nordkirchener Straße in Ottmarsbocholt warten Sie ab morgen an einer Baustellenampel. Der Kreis lässt Risse und Löcher in der Fahrbahn ausbessern, und zwar in Höhe der Feuerwehr und der Verkehrsinsel am Ortsausgang. Heute hat er die Baustelle kurzfristig angekündigt. Die Baufirma konnte die Arbeiten mit einem anderen Auftrag kombinieren. Der Verkehr fließt auf einer Spur an der Baustelle vorbei. Mitte der kommenden Woche sollen Sie wieder komplett freie Fahrt haben.