Ab morgen neuer Westfalentarif für Bus und Bahn

Bei Ihren Fahrten mit Bus und Bahn ändert sich ab morgen etwas grundsätzliches. Der Münsterlandtarif fällt weg, dafür gibt es den neuen Westfalentarif – gültig in fast ganz Westfalen.

Für Fahrten im Münsterland müssen Sie etwas mehr bezahlen. Kleiner Tipp: holen Sie sich heute noch zum Beispiel eine Viererkarte. Damit sparen sie. Die Karte ist bis Ende Oktober gültig. Bei Fahrten über das Münsterland hinaus sinken die Preise ab morgen teilweise sogar. Der Haken: Sie können im ganzen Bereich des Westfalentarifes keine Bahncard mehr benutzen. Die Begründung: das sei in allen Verkehrsverbünden im Land so üblich. Für Bahncard-Kunden steigen die Fahrpreise über das Münsterland hinaus ohne den Rabatt teilweise kräftig an.