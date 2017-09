Ab sofort Parkscheibenpflicht auf Combiparkplatz in Dülmen

Kostenfreie Parkplätze sind in der Dülmener Innenstadt Mangelware. Die neuen Regeln auf dem Combi-Parkplatz verschärfen die Parkplatzsituation in der Stadt nochmal. Ab heute gilt auf dem Parkplatz am Combimarkt eine Parkscheibenpflicht. Damit will der Supermarktbetreiber die Wildparker von dem Parkplatz fernhalten.

Maximal 90 Minuten dürfen Sie auf dem Parkplatz am Combi jetzt nur noch stehen. Viele Besucher des benachbarten Krankenhauses oder Menschen, die in der Innenstadt arbeiten hatten in der Vergangenheit den Parkplatz hier genutzt. Dadurch war er häufig voller Autos, obwohl im Supermarkt nicht sonderlich viel los war. 20 neue Schilder hat der Supermarktbetreiber in den vergangenen Tagen aufgestellt, damit niemand die neuen Regeln übersehen kann. Außerdem hat der Betreiber ein Unternehmen organisiert, das regelmäßig die Parkscheibenpflicht in den Autos kontrolliert.