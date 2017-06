Ab sofort Tempo 70 auf B 474 von Dülmen nach Seppenrade

Sie sehen heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit und zur Schule auf dem Weg von Dülmen nach Seppenrade im Bereich der Fleischerei neue Tempo 70 Schilder. Polizei, Landesbetrieb Straßenbau und das Straßenverkehrsamt haben sich hier getroffen und entschieden, die Schilder aufzustellen. Viele Menschen hatten angerufen und auf eine gefährliche Situation an der Stelle hingewiesen. Autofahrer bremsen oft ab, um auf das Gelände der Fleischerei einzubiegen. Nachfolgende Autos müssen da oft bei bisher Tempo 100 voll abbremsen, um nicht aufzufahren. Die Polizei hat in ihre Statistik geschaut. Mehrere Unfälle mit zum Teil schwer verletzten Menschen hat es hier in den vergangenen drei Jahren gegeben. Zuletzt war Mitte Mai eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Sie hatte die B 474 überquert. Dabei hatte ein Auto sie erfasst. Landesbetrieb, Straßenverkehrsamt und Polizei wollen jetzt schauen, wie sich die Situation entwickelt. Die Polizei plant jetzt verstärkte Kontrollen in dem neuen Tempo 70 Bereich.