Abbrennen von Unkräutern Ursache des Dülmener Heckenbrandes

Dicker Rauchschwaden zogen am Abend in den Dülmener Himmel. Im Bruakkamp brannte eine Gartenhecke. Jetzt hat die Polizei die Brandursache ermittelt. Der Besitzer der Hecke hatte versucht, Unkräuter auf den Wegen seines Grundstücks wegzubrennen. Dabei sprangen Funken auf die Hecke über. Die Feuerwehr kam und brauchte eine halbe Stunde, um die Flammen zu löschen. Die Hecke ist hin - auf 2 Metern Höhe und 10 Metern Länge hat das Feuer sie zerstört. Außerdem hat der Brand eine Straßenlaterne an der Hecke beschädigt.