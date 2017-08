Abgebrannter Wipp-Esel in Olfen: 500 Belohnung für Hinweise auf Täter

Drei Mal haben Unbekannte den Wipp-Esel auf dem Rastplatz in den Olfener Steverauen schon angezündet, jetzt ist es die Stadt leid. Sie hat heute 500 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zu den Tätern führen. Zuletzt hatten Unbekannte das Spielgerät in der Nähe des Friedhofs vor 3 Wochen abgefackelt. Seitdem ist an der Stelle nur noch kahler Boden. Heute hat die Stadt aber angekündigt bald einen Ersatz aufzustellen. Es soll wieder einen Wipp-Esel geben. Der Stadt war der Bezug zu den Eseln in den Steverauen wichtig. Um Vandalen abzuschrecken, schauen die Polizei und der Sicherheitsdienst der Stadt auf ihren Touren regelmäßig an dem Rastplatz vorbei.