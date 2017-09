Abgemagerte Pferde in Olfen auf Koppel

Diese Geschichte macht uns und vor allem Pferdeliebhaber im Kreis Coesfeld einfach nur wütend. Am Rande eines Gewerbegebietes in Olfen stehen fünf völlig vernachlässigte Pferde. Radio Kiepenkerl-Hörerin Constanze Beermann aus Seppenrade holt in der Nähe regelmäßig Sägespähne für ihren Reiterhof. Sie will nicht länger hinnehmen, dass die Tiere leiden und hat uns um Hilfe gebeten. Die Tiere seien abgemagert, bekämen kein Wasser und der Zaun sei auch nicht ausreichend sicher. Radio Kiepenkerl hat mit dem Kreis Coesfeld über den Fall gesprochen. Der hat daraufhin einen seiner Tierärzte losgeschickt um sich die Pferde einmal anzuschauen. Das Ergebnis des Besuchs: Es muss sich etwas ändern. Die Pferde sind schlecht ernährt. Der Besitzer muss deshalb jetzt gegenüber dem Kreis nachweisen, dass er regelmäßig Futter einkauft. Außerdem muss er die Koppel gründlich säubern und er muss die Pferde nochmal gründlich auf Krankheiten untersuchen lassen. Der Kreis überprüft, ob der Besitzer alle Auflagen erfüllt. Weitere Kontrollen sind geplannt. Ob sich für die Pferde in Olfen jetzt wirklich etwas verbessert, Radio Kiepenkerl bleibt dran.