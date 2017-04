Abiturienten feiern letzten Schultag im Kreis Coesfeld

Sie haben den vergangenen Tagen morgens auf dem Weg zur Arbeit immer wieder mal witzig verkleidete Abiturienten gesehen. Heute haben sie ihren letzten Schultag. Dann steht das Büffeln für das Abi an. Damit die Freude heute nicht ganz überschäumt, gelten in Schulen Regeln.

Mit Trillerpfeiffen und ihren frisch gedruckten Abi-Pullovern stellen die Abiturienten heute den Schulalltag auf den Kopf! In den vergangenen Jahren schlugen die Schüler dabei aber immer wieder über die Stränge! Schüler des Clemens-Brentano-Gymnasiums in Dülmen bringen heute morgen deshalb ein Lärm-Messgerät mit in die Schule! Sie messen damit die abgemachte Lautstärke, amit sich niemand über zu laute Musik beschweren kann! An der Anne-Frank-Gesamtschule in Havixbeck achten die Lehrer darauf, dass die Abiturienten mit Wasserpistolen und Klebeband und nicht zu gemeine Streiche spielen. Und am Canisianum in Lüdinghausen kontrollieren die Lehrer, ob sich alle an das Alkohol-Verbot halten! Für viele Abiturienten geht es heute Nachmittag nach der Schule mit dem Feiern weiter. Zum Beispiel auf dem Marktplatz in Dülmen oder auf dem Domplatz in Münster. Die Polizei und das Ordnungsamt halten diese Stellen heute deshalb im Blick, damit niemandem was passiert.