Abrissarbeiten am ehemaligenExtra-Markt in Dülmen stehen an

Seit Jahren sehen Sie am Rande der Dülmener Innenstadt den alten Extra-Markt. So lange gammelte er vor sich hin. Jetzt kommt Bewegung in die Sache. Abrissbagger machen das alte Gebäude platt. Zunächst entkernen Handwerker es von innen und in zwei bis drei Wochen geht es dann den Außenmauern an den Kragen. Wo sie vor einigen Jahren noch einkauft haben, wohnen künftig Menschen. Die Eigentümer haben das Grundstück an ein Bauunternehmen verkauft. Es will hier mehrere Häuser mit Eigentumswohnungen bauen. Ursprünglich wollten die Eigentümer des Extra-Marktes hier wieder einen Supermarkt ansiedeln. Die Hürden hierfür waren aber hoch, deshalb jetzt Wohnhäuser.