Abrissarbeiten der Sporthalle Nottuln im Zeitplan

Die Sporthalle am Wellenfreibad in Nottuln hängt mittlerweile in Fetzen von ihrem Gestell. Abrissbagger machen sich seit Wochen über sie her. Heute in zwei Wochen sprechen Gemeinde und Architekt über den weiteren Zeitplan für den Bau der neuen, geplanten Dreifachsporthalle. Bisher laufe alles im Zeitplan ziehen die Partner heute eine Zwischenbilanz. Sobald nichts mehr von der alten Halle übrig ist, soll der Neubau starten. Das ist erst in einigen Wochen. Die neue Sporthalle ist größer und höher als die Alte. Außerdem gibt es eine große Tribüne.