Abrissbagger macht die alte Sporthalle in Nottuln platt

Seit über zwei Jahren warten Schulen und Sportvereine in Nottuln auf eine neue Sporthalle. So lange ist die marode alte Halle am Wellenfreibad schon gesperrt. Jetzt kommt endlich Bewegung in die Sache. Die Tage der alten Sporthalle sind gezählt. In dieser Woche schauen sich Gutachter in der mittlerweile muffigen Halle um... Möglicherweise haben sich hier seltene Tiere wie Fledermäuse eingenistet. Die müssen raus, bevor der Abrissbagger kommt. Anfang kommender Woche soll es losgehen. Arbeiter reissen zunächst innen alles ab, bevor es an die Aussenwände geht. Der komplette Abriss dauert gut vier bis fünf Wochen. Die Gemeinde hat die Zufahrten so organisiert, dass sich Besucher des Wellenfreibades und der Abrissbagger keinesfalls ins Gehege kommen. Möglichst nahtlos sollen sich die Arbeiten für eine neue Sporthalle anschließen. Die Gemeinde sucht gerade nach Firmen. Die alte Sporthalle zu sanieren hätte sich für die Gemeinde nicht gelohnt.