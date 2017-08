Abschluss Dülmener Sommertheater

Heute hoffen Sommer-Theater-Besucher und das Kultur-Team der Stadt Dülmen noch einmal auf trockenes Wetter, denn heute gibt es den Abschluss der Sommer-Theater-Reihe auf dem Marktplatz. Trapezkünstler aus Frankreich schwingen sich in die Luft. Den Marktplatz haben sich die Artisten bereits am Nachmittag angeschaut, so wissen sie bereits, wie und wo sie ihr hohes Stangengerüst aufbauen. Nasses Wetter hat dem Dülmener Sommer-Theater die Saison verhagelt. Dennoch zieht das Kulturteam eine zufriedene Bilanz, wenn es mal trocken war, kamen viele Besucher zum Marktplatz.