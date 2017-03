Absenkbare Poller für Notärzte in Coesfeld

Notärzte und der Rettungsdienst geben Gas, wenn sie zu einem Einsatz unterwegs sind. Jede Sekunde kann zählen. Damit Hilfe in Coesfeld im Ernstfall künftig noch schneller möglich ist, schafft die Stadt für Notärzte einen zusätzlichen Weg. Der Zeitplan für die Arbeiten dazu steht. Viele Fußgänger und Fahrradfahrer nutzen den Tunnel unter den Gleisen an der Friedhofsallee. In gut einem Monat müssen sich Fußgänger und Radler einen anderen Weg suchen. Dann sperrt die Stadt den Tunnel. An der Einfahrt baut die Stadt versenkbare Poller ein. Auf Knopfdruck können Notärzte, die sich den kürzesten Weg suchen, die Poller absenken und durch den Tunnel fahren. Ist der Notarzt durch, fahren die Poller wieder hoch. Das gilt nur für Notarzt-Autos. Für Krankenwagen ist der Tunnel zu niedrig. Erd- und Kabelarbeiten für das Projekt dauern voraussichtlich etwas mehr als eine Woche. Bislang stehen Notarzt und Rettungsdienst mit eingeschaltetem Blaulicht teilweise minutenlang vor geschlossenen Bahnschranken. Minuten, die Leben retten können.