Achtklässler aus Lüdinghausen bei Mathe-Olympiade vorne dabei

Darauf sind wir stolz! Einer der besten Mathematik-Schüler in Nordrhein-Westfalen kommt aus dem Kreis Coesfeld. Jarno Hellkuhl vom St. Antonius Gymnasium in Lüdinghausen hat einen dritten Platz bei der Landesrunde der Mathe-Olympiade belegt. Er schaffte es damit schon zum dritten Mal hintereinander unter die besten Nachwuchs-Mathematiker in NRW.