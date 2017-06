Adler Buldern bei deutschen Altherren-Meisterschaften

Für 18 Fußballer aus Buldern gehts heute ab in den Osten. Sie haben eine gut fünfstündige Bustour vor sich. Ab morgen nehmen sie nämlich an der inoffiellen Deutschen Alt-Herren-Meisterschaften teil. Buldern ist als Westfalenpokalsieger zum ersten Mal dabei. An der Meisterschaft nimmt unter anderem Titelverteidiger Bayern München teil. Morgen stehen für Buldern die ersten Vorrundenspiele an. Ein Ziel haben sich die Fußballer nicht gesetzt.