Adler Buldern kann heute Aufstieg in Bezirksliga schaffen

Für die Fußballer von Adler Buldern steht heute Abend das Spiel des Jahres an. Bei Concordia Albachten wollen sie den Aufstieg in die Bezirksliga klar machen. Über 250 Fans aus Buldern haben Fahrgemeinschaften organisiert. Mit Trommeln und Trompeten wollen sie ihre Mannschaft in Albachten anfeuern. Und auf Mallorca fiebern die Fußballer von Vorwärts Lette mit. Denn geht Buldern hoch in die Bezirksliga, steigt Lette automatisch in die A-Kreisliga auf. Darum lassen sich die Spieler von Vorwärts Lette von ihrem Vorstand über WhatsApp ständig über den aktuellen Spielstand informieren. Anpfiff ist heute um 18.45 Uhr. Buldern reicht schon ein Unentschieden für den Aufstieg in die Bezirksliga.