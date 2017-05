Adler Buldern kann heute in Bezirksliga aufsteigen

Auf dem Platz von Vorwärts Lette erwartet Sie heute ein spannender Fußballabend. Adler Buldern spielt gegen TuS Wüllen. Der Gewinner steigt in die Bezirksliga auf. Über 40 Helfer sind im Einsatz. Sie kümmern sich um den Grill, die Getränke und darum, dass jeder Autofahrer einen Parkplatz findet. Co-Trainer Norman Wittek von Adler Buldern ist schon heiß aufs Spiel. Die Vorfreude in ganz Buldern sei riesig. Seine Mannschaft habe am Montag ein letztes mal intensiv trainiert. Nach dem Spiel plant die Mannschaft eine große Feier, falls es mit dem Aufstieg klappt. Anpfiff ist um 19 Uhr.