Adler Buldern Schritt näher am Aufstieg

Adler Buldern ist ein kleines Stück näher dran am Aufstieg in die Fußball Bezirksliga. Buldern gewinnt das Hinspiel gegen Concordia Albachten auf eigenem Platz mit 1:0. Das entschendende Rückspiel steigt am Donnerstag in Albachten. Buldern reicht dann schon ein Unentschieden zum Aufstieg.