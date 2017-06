Adler Buldern und Vorwärts Lette steigen auf

Den Kampf ums letzte Bezirksliga-Ticket hat Adler Buldern am Abend für sich entschieden - und das trotz Niederlage: Albachten - Buldern: 2-1. (Albachten hätte mit zwei Toren Vorsprung gewinnen müssen). Die Adler steigen jetzt in die Bezirksliga auf - und damit automatisch auch Vorwärts Lette in die A-Kreisliga.