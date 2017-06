Adler Buldern versemmeln erste Chance auf Aufstieg in Bezirksliga deutlich

Das müssen die Fußballer in Buldern heute morgen erst mal verarbeiten. Adler Buldern hat den Aufstieg in die Bezirksliga im ersten Anlauf deutlich verpasst. Buldern verliert das Aufstiegsspiel gegen TuS Wüllen mit 0:6. Das Spiel fand auf neutralem Platz in Lette statt. Adler Buldern hat aber eine zweite Chance. Gegen Concordia Albachten kann die Mannschaft den Aufstieg noch schaffen. Das Hinspiel ist schon am Pfingstmontag.