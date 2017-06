Adler Bulderns Kampf um den Bezirksliga-Aufstieg

Die zweite Chance wollen die Fußballer von Adler Buldern heute nutzen. Es geht um den Austieg in die Bezirksliga. Das Hinspiel gegen Concordia Albachten steht an. Die Spieler wollen etwas gut machen. Denn die erste Aufstiegschance haben sie in der vergangenen Woche durch eine 0:6-Pleite gegen Wüllen vergeben. Bulderns Co-Trainer Norman Witteck sagt, die Niederlage habe Spuren hinterlassen. Adler Buldern will hoch in die Bezirksliga. Die Verantwortlichen erwarten rund Ein Tausend Zuscheuer. Anstoß des Spiels "Adler Buldern gegen Concordia Albachten" ist heute Nachmittag um 15 Uhr.