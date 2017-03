Älterer Mann wollte Streit schlichten und kommt dabei tragisch ums Leben

In Ibbenbüren im Nachbarkreis Steinfurt hat ein 73-jähriger Mann versucht einen Streit zu schlichten und ist dabei ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat heute Mittag erste Ermittlungsergebnisse zu dem tragischen Vorfall am Samstagabend vorgestellt. Demnach gerieten an einer Tankstelle ein junger Mann und zwei Brüder aneinander. Der ältere Mann versuchte zu schlichten. In dem Handgemenge stieg einer der Männer in sein Auto, setzte zurück und riss dabei die Brüder und den 73-jährigen zu Boden. Anschließend wollte der Autofahrer von dem Tankstellengelände fliehen. Dabei überrollte den Wagen den 73-jährigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung.