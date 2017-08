Ärger an neuer Großbaustelle in Lüdinghausen

Wie ist es wohl heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit??? Die Großbaustelle in Lüdinghausen an der Olfener Straße ist kaum eingerichtet, sorgt sie auch schon für mächtig Ärger. Radio Kiepenker-Hörer fühlen sich von Umleitungs-Schildern in die Irre geführt. Sie diskutieren im sozialen Netzwerk Facebook oder per WhatsApp bei Radio Kiepenkerl und lassen ihrer Wut freien Lauf.

Wir haben beim Landesbetrieb Straßenbau nachgefragt: Er räumt ein, ja, hier gibt es ein paar Probleme mit Schildern. Er sagte uns, heute noch ein zusätzliches Schild an der Umleitungsstrecke - kurz vor der Hans-Böckler Straße aufstellen zu wollen. Mal schauen, wie es sich dann hier weiter entwickelt. Sagen Sie uns Bescheid per WhatsApp oder per Mail!