Ärger auf der Baustelle der B 58

Mittlerweile fahren die Busse wieder nach Plan auf der B58 zwischen Seppenrade und Lüdinghausen. Heute Morgen hat es dort allerdings wieder Probleme gegeben. Der Grund: Vandalen hatten am Wochenende die Baustelle so verwüstet, dass die Busse der Linie R44 vor gesperrter Straße standen. Unter anderem wurden Absperrböcke auf die Fahrnahn geschoben, so dass der Bus nicht durchkam und vor der Sperrung warten musste. Fahrer und Fahrgäste waren natürlich dementsprechend genervt. Radio Kiepenkerl Hörerin Margit hat geschrieben, ihr Mann musste aussteigen und zu Fuß gehen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Außerdem wurde ein Baustellenbagger kaputt gemacht. Die Firma hat bei der Polizei bereits Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Das Chaos ist zügig von den Bauarbeitern beseitigt worden. Die B58 ist für Busse jetzt also frei. Autofahrer müssen sich noch bis Ende Mai gedulden. Dann soll die Fahrbahn erneuert und die Sperrung komplett aufgehoben sein.