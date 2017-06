Ärger über fehlende Mülleimer für Hundekotbeutel in Lüdinghausen - Stadt reagiert

Viele von Ihnen haben das lange Pfingswochenende für Radtouren oder Spaziergänge genutzt und haben sich dabei über Hundehaufen auf Wegen geärgert. Viele Hundebesitzer im Kreis Coesfeld entsorgen die Häufchen in Hundekotbeuteln, ohne Mülleimer in der Nähe ist das allerdings schwierig. Radio Kiepenkerl-Hörerin Eva regt sich bei Facebook zum Beispiel über fehlende Mülleimer in Lüdinghausen auf. Die Stadt hat sich Evas Spazierrouten genau angesehen, zum Beispiel die Klosterstraße Richtung Burg Vischering. Da steht bislang nur ein Mülleimer. Die Stadt sagt, dass sie den Bereich zwischen Burgen und Innenstadt umgestaltet und dabei sollen auch neue Müllstationen entstehen. Dann geht es Eva noch um den Klutensee und die Jannackerstiege. Hier gibt es nämlich keinen Mülleimer. Mitarbeiter der Stadt fahren jetzt raus, gucken sich die Situation an und sorgen dafür, dass auch hier Hundebesitzer in Zukunft ihre Hundekotbeutel entsorgen können. Außerdem hat die Stadt Lüdinghausen in ihrem Haushalt 10.000 Euro für Hundebeutel-Spender eingeplant. Die Politik entscheidet noch, wie die Stadt das Geld genau einsetzen soll.